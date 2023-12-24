 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da Korsan Taksi Şoförü Tehdit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Korsan Taksi Şoförü Tehdit Edildi

Antalya'da korsan taksicilik yaptığı iddia edilen bir şoför, durdurduğu taksi şoförü tarafından tehdit edildi. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca polis ekipleri harekete geçti. Korsan taksi şoförü ve görüntüleri çeken kişiler gözaltına alındı.

Antalya\'da Korsan Taksi Şoförü Tehdit Edildi
24.12.2023 - 17:04,
Abone Ol
ANTALYA'da 'korsan taksi' sürücüsü H.A.'yı durdurup, aracına binerek tehdit eden taksi şoförü K.A., görüntüleri çeken Ş.C. ve yolcu Ü.A.T. gözaltına alındı.

Antalya'da araç taşıma uygulaması üzerinden korsan taksicilik yaptığı öne sürülen K.A.'nın aracını durduran taksi şoförü H.A., sürücüyü tehdit ettiği anları kayda alıp, sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde; K.A., diğer sürücünün aracının anahtarını alarak, "Bir arkadaş geldi, dokunmadık ona. Bak bu iki. Ben Fabrikalar Mahallesi'nde taksiciyim. Ben ev geçindiriyorum, ekmek kazanıyorum. Seni benim mahallemde bir daha görürsem yaş, baş, dayı, dede, amca, baba fark etmez. Ben senin plakanı şimdi aldım, göndereceğim de. Plakanı kafama da yazdım. Seni yolda da görürüm, denk düşeriz, o zaman senin arabanda bir tane müşteri görürsem, nereden aldığının bir önemi yok. İçeride girecek olsam, bu sana son uyarım. Bu iş çok büyüyecek, benim ekmeğimi kimse alamaz. Benim ekmeğime kimse mani olamaz, yukarıdakinden başka. Senin de mani olmaya çalıştığını görürsem seni bu arabanın içine gömerim" diyerek tehdit etti. Tepki çeken görüntülerin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. İncelemede, araç içerisinde tehdit içerikli konuşmalar yapan kişinin taksi şoförü K.A., olay esnasında arka koltukta müşteri olarak bulunan kişinin ise Ü.A.T. olduğu tespit edildi.

ARAÇ, TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Polis tarafından yakalanan H.A., bir firmaya ait uygulama üzerinden 2 aydır korsan taksi faaliyetini yürüttüğünü, olay sırasında araçtaki müşteriyle uygulama üzerinden anlaştıklarını beyan etti. Bunun üzerine ekipler, H.A.'nın aracını 60 gün süre ile trafikten menetti. Uygulama üzerinden aracı çağıran Ü.A.T., taksi şoförü K.A. ile görüntüleri çeken Ş.C., polis ekiplerince gözaltına alındı. Savcının talimatı üzerine K.A., Ü.A.T. ve Ş.C. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Antalya, Güvenlik, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Korsan Taksi Şoförü Tehdit Edildi - Son Dakika


16:31
Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
16:17
Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
15:17
12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
15:15
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
15:10
Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin
14:37
Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı
14:29
Şehit Taşkın yıllar önce yaptığı paylaşım kahretti: Al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı zor, o tabutta yatmak mı? Şehit Taşkın yıllar önce yaptığı paylaşım kahretti: Al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı zor, o tabutta yatmak mı?
14:22
12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

Son Dakika
16:31 Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
16:17 Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
15:17 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
15:15 AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
15:10 Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin
14:37 Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı
14:29 Şehit Taşkın yıllar önce yaptığı paylaşım kahretti: Al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı zor, o tabutta yatmak mı?
14:22 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
13:53 Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 17:27:55. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Korsan Taksi Şoförü Tehdit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement