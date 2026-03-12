Antalya'da Koruyucu Ailelere İftar Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Koruyucu Ailelere İftar Programı

12.03.2026 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da koruyucu aileler ve çocuklar için düzenlenen iftar programında Vali Şahin konuştu.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, koruyucu aileler ve çocuklar için iftar programı gerçekleştirildi.

Muratpaşa ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen programa Vali Hulusi Şahin, eşi Ebru Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, kaymakamlar, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

Vali Şahin, programdaki konuşmasında, ramazan ayının amacının iyilikleri artırmak, kötülükleri azaltmak olduğunu söyledi.

Koruyucu aileliğin çok değerli olduğunu belirten Şahin, "Kuran-ı Kerim'in nerdeyse her ayetinde mutlaka iyiliklerin arttırılması, yetime ihtimam gösterilmesi, hakkının korunması, başının okşanması iyilikler silsilesinin en zirvesine yerleştirilmiş. Bu evlatlarımızın her biri birer melek, bu evlatlarımız bu milletin çocukları bize de düşen bu yavrucaklarımıza sıcak bir kucak, sıcak bir yuva verebilmek." dedi.

Türk milletinin ana vasfının şefkat, merhamet, düşküne ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek olduğunu dile getiren Şahin, koruyucu ailelerin bu niyetle birer örnek olduğu ve geleceğe dair ümitleri yeşerten rol model olduklarını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sökmen ise Antalya'da 322 koruyucu ailenin yanında 353 çocuğun yaşadığını ve koruyucu ailelerin çocuklara gösterdikleri özen ve sevgiden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Antalya, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Koruyucu Ailelere İftar Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı Limon ithalatında yeni karar Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı! Limon ithalatında yeni karar
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Kim’den yeni meydan okuma Yeni nesil tabancayı test etti Kim'den yeni meydan okuma! Yeni nesil tabancayı test etti
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat

23:37
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
23:26
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar
Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
23:14
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
22:42
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
22:41
İsrail, her akşam Beyrut’u vuruyor Canlı yayında şiddetli patlamalar
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 23:53:36. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Koruyucu Ailelere İftar Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.