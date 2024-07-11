Antalya'da kurak arazilere arıtma suyuyla tarımsal sulama projesi tamamlandı - Son Dakika
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Antalya'da kurak arazilere arıtma suyuyla tarımsal sulama projesi tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Korkuteli Beğiş Susuzu Mahallesi'nde hayata geçirdiği arıtma suyuyla tarımsal sulama projesi tamamlandı. Proje sayesinde Beğiş Ovası'ndaki 2 bin dekar arazi suya kavuştu.

11.07.2024 13:04
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin susuzluk nedeniyle tarım yapılamayan ve göç veren Korkuteli'nin Beğiş Susuzu Mahallesi'nde hayata geçirdiği arıtma suyuyla tarımsal sulama projesi tamamlandı. Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisi'nden deşarj edilen A sınıfı arıtma suyunun tarımda kullanılmasıyla Beğiş Ovası'ndaki 2 bin dekar arazi ilk kez suya kavuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in temelini attığı Korkuteli Beğiş Susuzu Sulama Projesi'yle kurak araziler suya kavuştu. Proje ile Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisi deşarjından elde edilen "A" sınıfı tarımsal sulama suyu tarımsal sulamada kullanıldı. Atık suyun tarımda kullanılabilmesi için Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisi'ne filtrasyon ve dezenfeksiyon ünitesi yapılarak, ileri arıtması yapıldı. Tarımsal sulama kriterlerine uygun hale getirilen arıtma suyu 16 kilometrelik boru hattıyla Beğiş Susuzu Ovası'na taşındı. Projeyle, Beğiş Susuzu'nda bugüne kadar sulanamayan yaklaşık 2 bin dekar arazi sulu tarıma açıldı.

Toprağın yeniden canlanmaya başladığı Beğiş Susuzu Ovası'nda çiftçiler de bahçeler kurmaya, aromatik bitkilerden sebze ve meyve dikimlerine başladı.

Beğiş Susuzu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yalçın, "Yıllardır ne yer altında ne de yerüstünde suyumuz yoktu. Bu yüzden sadece kuru tarım yapabiliyor verim de alamıyorduk. Suya hasret kalmıştık. Susuzluk yüzünden köyümüz eskiden beri göç verdi.  Köyde sadece 15 hane kaldı. Ama Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı proje ile bölgemiz ilk defa suya kavuştu, ovamız bereketlendi. Şimdi çiftçilerimiz çeşitli aromatik bitkiler ve meyveler dikmeye başladı. Bu ovada yetişmeyecek ürün yok. Sera düzeyine geçebilirsek eğer Kumluca ve Finike gibi olabiliriz. Bu projeyi hayata geçiren Muhittin Böcek Başkan'ımızdan Allah razı olsun çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da kurak arazilere arıtma suyuyla tarımsal sulama projesi tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kurak arazilere arıtma suyuyla tarımsal sulama projesi tamamlandı - Son Dakika
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