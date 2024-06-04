Antalya'da Kurban Bayramı öncesi market denetimi yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da Kurban Bayramı öncesi market denetimi yapıldı

Antalya\'da Kurban Bayramı öncesi market denetimi yapıldı

Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi bazı zincir market şubelerinde etiket ve haksız fiyat artışına ilişkin denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatları ile etiketlerinin olup olmadığı incelendi. Ayrıca, ürünlerin etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasındaki fark ve meyve-sebzelerin menşe ve geliş fiyat bilgisi de kontrol edildi. Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, denetimlerin vatandaşın ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla yapıldığını belirtti ve haksız fiyat artışına yönelik ürünlerin fiyat listelerini de kontrol ettiklerini söyledi.

04.06.2024 11:19
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Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi bazı zincir market şubelerinde etiket ve haksız fiyat artışına ilişkin denetim gerçekleştirildi.

Konyaaltı ilçesindeki bir markete giren ekipler, sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatları ile etiketlerinin olup olmadığını inceledi.

Ürünlerin etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını da denetleyen ekipler, meyve-sebzelerin menşe ve geliş fiyat bilgisini de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol etti.

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, gazetecilere, vatandaşın ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla sık sık denetimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Haftanın 5 günü bu denetimlerin yapıldığını dile getiren Özşahan, "Antalya'da gitmediğimiz ilçe kalmadı, sürekli denetimdeyiz. Ağırlıklı olarak zincir marketlere gidiyoruz ama küçük çaplı işletmelerde de denetim yapıyoruz. Ekiplerimiz marketlere girince tüm reyonları geziyorlar, etiketin olup olmadığına ve kasa ile raf fiyatlarının uyuşup uyuşmadığına bakıyorlar. Tespit edilen her işlem için 2 bin 200 lira yaptırım uygulanıyor." diye konuştu.

Haksız fiyat artışına yönelik ürünlerin geriye dönük 3 aylık fiyat listelerini de kontrol ettiklerini aktaran Özşahan, haksız bir artış varsa belgeleri toplayıp, Ticaret Bakanlığına gönderdiklerini ve gerekli yaptırımı bakanlığın uyguladığını bildirdi.

Özşahan, Kurban Bayramı sonrasında da denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kurban Bayramı öncesi market denetimi yapıldı - Son Dakika

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