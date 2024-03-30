Antalya\'da Kütüphaneler Haftası\'nda Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen program, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda yapıldı.
Programda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilerle kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinliğe katılan öğrencilere kitap hediye edildi.
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Yüreğir Belediye Başkan adayı Mustafa Lenger, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ı destekleme kararı aldığını belirtti. Lenger, Nacar'ın Yüreğir'e en iyi şekilde hizmet vereceğine inandığını ifade etti. Cumhur İttifakı'nın adayı Halil Nacar da Lenger ve BBP Yüreğir İlçe Başkanlığına teşekkür etti.
Muğla'da yaşayan Konya ve Karamanlılar, dernek çatısı altında bir araya gelerek iftar programı düzenledi. Programda konuşan dernek başkanı, geçmişlerine sahip çıkacaklarını ve birlikte acıları ve sevinçleri paylaşacaklarını belirtti.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen kazada virajı alamayan bir tır yan devrildi. İtfaiye ekipleri tarafından tırda sıkışan sürücü kurtarılarak hastaneye götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
TOBB Erzurum birikimli kurulan şirket verilerini açıkladı. Erzurum'da bu yılın Ocak-Şubat ayları arasında 48 şirket kurulumu gerçekleşti. İl, Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Van, Malatya ve Elazığ'ın ardından 4. sırada yer aldı. Erzurum, Türkiye illeri sıralamasında ise 40. sırayı aldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile 7 gün 24 saat vatandaşlara cevap verdiklerini belirtti. Bakan Göktaş, Tip-1 Diyabetli çocuklara glikoz ölçüm cihazı dağıtım programında yaptığı konuşmada, sosyal yardımlarla vatandaşların hayatlarını kolaylaştırdıklarını ve refahlarını artırmak için çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, çocuklara destek olmak amacıyla Tip-1 Diyabet tanısı almış ailelerin çocuklarına glikoz ölçüm cihazı verdiklerini ve bu cihazın çocukların sosyal hayatını kolaylaştırdığını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nda yeni bir fidanlık açarak, yerli üreticilerden tedarik edilen ağaçları yeşil alanlara dikiliyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim kampanyasının son gününde İzmir'de yaptığı konuşmada, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın içkili mekanları ziyaret ederek güven vermeye çalıştığını söyledi. Özel, Dağ'ın AKP'ye yakın vakıfların üyesi ve geçmişte yöneticisi olduğunu hatırlatarak gerçek niyetlerini gizleyemeyeceklerini belirtti.
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana devam ettirdiği saldırıların biran önce sona erdirilmesinin ve halka acilen insani yardımların ulaştırılmasının insanlığın boynunun borcu olduğunu kaydetti. TYB, İsrail'in Gazze saldırıları ve insanlık dışı zulme dikkat çekmek amacıyla birlik binasında 'Gazze Çalıştayı' düzenledi.
Samsun'da bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, Tekkeköy ve 19 Mayıs ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonda 2 zanlının valizlerinde 13 bin 797 sentetik ecza hapı ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Hollanda'nın Ede kentindeki bir kafede gerçekleşen rehine krizi sona erdi. Üç rehinenin serbest bırakılmasının ardından rehin alan kişi, son rehine ile birlikte dışarı çıktı ve polis tarafından gözaltına alındı. Olayın terör amacıyla gerçekleştiğine dair bir belirti bulunmamaktadır.
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