Antalya'da mahkeme, 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan sanığa 30 yıl hapis verdi - Son Dakika
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Antalya'da mahkeme, 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan sanığa 30 yıl hapis verdi

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Antalya\'da mahkeme, 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan sanığa 30 yıl hapis verdi
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Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, birlikte yaşadığı kadının 11 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanığı 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezada takdir indirimi uygulamadı ve tutuksuz sanığın tutuklanması için yakalama kararı çıkardı.

Antalya'da, birlikte yaşadığı kadının 11 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa, 30 yıl hapis cezası verildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık O.E. katılmadı, taraf avukatları ile anne S.Ş. salonda hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık O.E.'yi "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıl hapse çarptırdı. Ceza, mağdurun 12 yaşından küçük olması, tehdit ve eylemin birden fazla kez gerçekleşmesi nedeniyle 33 yıl 9 aya yükseltildi.

Yasa gereği hapis cezasını gerektiren bir suç için belirlenen cezanın 30 yıldan fazla olamayacağı gerekçesiyle ceza 30 yıla indirildi. Sanığın cezasında herhangi bir takdir indirimi uygulanmadı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

"Pedagoglar eşliğinde ifadesi alınınca tüm gerçekler ortaya çıktı"

Müşteki avukatı Fatma Hande Amioğlu, duruşma sonrası gazetecilere, çocuğun yaşadıklarını rehber öğretmenine anlatması üzerine olayın ortaya çıktığını söyledi.

Mağdur çocuğun sanıktan korkması nedeniyle defalarca suçu gizlemeye çalıştığını belirten Amioğlu, "Çocuk İzlem Merkezi'ndeki pedagoglar eşliğinde ifadesi alınınca tüm gerçekler ortaya çıktı. Bu suretle yargılama neticelendirildi." dedi.

"Çocuğum ve benim için yıpratıcı bir savaştı"

Anne S.Ş. ise önceki evliliğinden biri kız iki çocuğunun olduğunu belirterek, yıllar sonra sanıkla tanışarak dini nikahı ile birlikte yaşamaya başladıklarını söyledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'den gelen telefonla durumu öğrendiğini anlatan anne, "Kızım rehberlik öğretmenine yaşadığı olayları anlatmış. Rehberlik öğretmeni çocuk şubeye haber veriyor. Çocuk şube beni aradı ve adli süreci başlattım." dedi.

Sanığın baskı uygulamasına rağmen şikayetten vazgeçmediğini, dava sürecinde sanık tarafından kaçırıldığını ve darbedildiğini dile getiren anne, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili mahkemeler görüldü, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şiddet gibi suçlardan hapis cezaları aldı. Evimi, her şeyimi kaybettim ama sonuna kadar çocuğumun arkasında durdum. Çocuğum ve benim için yıpratıcı bir savaştı. Sonunda avukatım ve deliller sayesinde bunu ispatladık. Yaşadığımı kimse yaşamasın. Bu karar örnek teşkil etmeli, hiç kimse hiç kimsenin çocuğuna el uzatmamalı. İyi ki adalet var iyi ki bu devletin savcıları var."

Kaynak: AA
3. SayfaAntalyaGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • goksaluzuntas goksaluzuntas:
    şimdi ararda bulursunuz.! bu nasıl bir yargı sistemi böyle.!? 30 yıl ceza alacak adam elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor.! 0 0 Yanıtla
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