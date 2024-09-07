İnciraltı Plajı: Deniz ve Doğa Buluşması - Son Dakika
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İnciraltı Plajı: Deniz ve Doğa Buluşması

İnciraltı Plajı: Deniz ve Doğa Buluşması

Antalya'nın mavi bayraklı plajı İnciraltı, kent sakinlerine deniz canlılarıyla yüzme fırsatı sağlıyor. Plaj, ahşap platform üzerine kurulu asansörlü bir alanda hizmet vermektedir ve ziyaretçilere şezlong, şemsiye ve büfe hizmeti sunmaktadır. Antalya Belediye Başkanı Ümit Uysal, İnciraltı plajını diğer popüler plajlara eklediklerini belirtti.

07.09.2024 18:16
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Antalya'nın mavi bayraklı plajı İnciraltı, kent sakinlerine deniz canlılarıyla yüzme fırsatı sağlıyor.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 625 metrekarelik alanda ahşap platform üzerine kurulu asansörlü plajı İnciraltı, şezlong, şemsiye ve büfe hizmetiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Plaja gelen kent sakinleri, deniz ve yeşilin buluştuğu noktada yüzme fırsatı buluyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, her yıl binlerce misafiri ağırlayan Konserve, Mobil, İnciraltı, Erdal İnönü ve Erenkuş plajlarına, Bambus plajını da eklediklerini belirtti.

İnciraltı plajında yüzen Nezahat Aydın, yeni keşfettiği bu plajın temizliğinden ve çalışanların samimiyetinden memnun kaldığını kaydetti.

Kamil Sönmez ise İnciraltı'nı tercih etme sebebinin asansör olduğunu ifade ederek, "Belli bir yaştan sonra artık erişmenin kolay olduğu yerlere bakıyorsun, biz de bundan dolayı burayı tercih ettik, çok güzel bir yer." dedi.

Kaynak: AA

Ümit Uysal, antalya, Turizm, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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