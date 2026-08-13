Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Serik'te devrilen motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Mehmet Kaplan kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Kaplan (21) idaresindeki 07 BHJ 996 plakalı motosiklet, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücünün kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA
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