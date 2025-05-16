Antalya'nın Kepez ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Gökhan Tunca'nın (27) kullandığı 07 BDP 218 plakalı motosiklet, Kütükçü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, refüjün ardından ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Tunca'nın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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