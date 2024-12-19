Antalya\'da Motosikletten Kuru Sıkı Tabanca ve Mermi Ele Geçirildi

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ANTALYA'da yunus timlerinin durdurduğu motosiklette, kuru sıkı tabanca ve mermi ele geçirildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Etiler Mahallesi 835 sokak üzerinde meydana geldi. Motorize yunus timleri, şüphelendikleri 07 AHY 801 plakalı motosikleti sokak üzerinde durdurdu. Motosiklette bulunan sürücü F.G. (16) ve adı öğrenilemeyen yolcunun üzerini arayan timler, kuru sıkı tabanca ve 9 mm kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirdi. Bunun üzerine timler, F.G. ve arkadaşı hakkında idari işlem yaparak 5 bin 100 lira para cezası uyguladı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,