Antalya\'da Öğrenci Velisine Kitap Ücreti İadesi Kararı

Antalya'da özel bir okul tarafından öğrenci velisinden yüksek tahsil edilen kitap ücretinin iadesine karar verildi.
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayşen Yalman, Konyaaltı ilçesindeki özel bir okula çocuğunu kayıt ettirirken 11 bin 850 lira kitap ücreti ödedi.
Aynı kitabın koleje ait farklı illerdeki okullarda 8 bin 450 liraya satıldığını tespit eden Yalman, Konyaaltı İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.
Konyaaltı İlçe Tüketici Hakem Heyeti de Yalman'ı haklı bularak fazladan ödenen 3 bin 400 liralık farkın okul tarafından iade edilmesine karar verdi.
Okul yönetiminin karara itirazı üzerine Antalya 4. Tüketici Mahkemesinde görülen duruşmaya, taraf avukatları katıldı.
Mahkeme, okulun itirazını reddedip Konyaaltı İlçe Tüketici Hakem Heyeti'nin kararını onayarak, 3 bin 400 liralık farkın Ayşen Yalman'a iade edilmesini kararlaştırdı.
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