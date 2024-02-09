Antalya'da Öğrenci Velisine Kitap Ücreti İadesi Kararı - Son Dakika
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Antalya'da Öğrenci Velisine Kitap Ücreti İadesi Kararı

Antalya\'da Öğrenci Velisine Kitap Ücreti İadesi Kararı

Antalya'da bir özel okul, öğrenci velisinden yüksek tahsil ettiği kitap ücretini iade etmek zorunda kaldı. Okula çocuğunu kayıt ettiren bir veli, aynı kitabın başka okullarda daha düşük fiyatla satıldığını tespit ederek Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyet, veliyi haklı buldu ve okulun fazladan alınan ücreti iade etmesine karar verdi. Okulun itirazı üzerine yapılan mahkeme duruşmasında da karar onaylandı ve veliye 3 bin 400 lira iade edilmesi kararlaştırıldı.

09.02.2024 16:57
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Antalya'da özel bir okul tarafından öğrenci velisinden yüksek tahsil edilen kitap ücretinin iadesine karar verildi.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayşen Yalman, Konyaaltı ilçesindeki özel bir okula çocuğunu kayıt ettirirken 11 bin 850 lira kitap ücreti ödedi.

Aynı kitabın koleje ait farklı illerdeki okullarda 8 bin 450 liraya satıldığını tespit eden Yalman, Konyaaltı İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Konyaaltı İlçe Tüketici Hakem Heyeti de Yalman'ı haklı bularak fazladan ödenen 3 bin 400 liralık farkın okul tarafından iade edilmesine karar verdi.

Okul yönetiminin karara itirazı üzerine Antalya 4. Tüketici Mahkemesinde görülen duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, okulun itirazını reddedip Konyaaltı İlçe Tüketici Hakem Heyeti'nin kararını onayarak, 3 bin 400 liralık farkın Ayşen Yalman'a iade edilmesini kararlaştırdı.

Kaynak: AA

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Tüketici Hakem Heyeti, Akdeniz Üniversitesi, Konyaaltı, Antalya, Hukuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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