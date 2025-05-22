Antalya'da Öğrencilere İpek Böceği Eğitimi Veriliyor - Son Dakika
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Antalya'da Öğrencilere İpek Böceği Eğitimi Veriliyor

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22.05.2025 12:14  Güncelleme: 13:34
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Antalya\'da Öğrencilere İpek Böceği Eğitimi Veriliyor
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, ipek böcekçiliğini canlandırma amacıyla okul ve kreşlerde 1250 öğrenciye ipek böceğinin serüvenini anlatıyor. Besleme kitleri dağıtılarak, çocukların bu canlıları yakından tanıması sağlanıyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya Sapadere İpek Evi'nde üretimine başladığı ipek böcekleri, kentin dört bir yanında çocuklarla buluşturuluyor. Bu kapsamda okul ve kreşlerde bin 250 öğrenciye ipek böceğinin serüveni anlatılırken, 265 adet besleme kiti dağıtıldı.

Antalya'da unutulmaya yüz tutmuş ipek böcekçiliği yetiştiriciliğini yeniden canlandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, özel olarak hazırlanan ipek böceği besleme kitlerini kreş ve okullara dağıtıyor.

Bahar aylarında gelişim sürecinde olan ipek böcekleri, özel kitlerle birlikte Alanya, Akseki, Finike, Aksu, Muratpaşa ve Konyaaltı'nda belirlenen okullara taşınarak, öğrencilerin ipek böceklerini yakından incelemesi sağlanıyor. İpek böceği, dut yaprağı, mercek, termometre ve ipek böceği serüveni eğitim kitapçığının yer aldığı kitlere çocuklar da yoğun ilgi gösteriyor.

Proje kapsamında eğitici çizgi filmler eşliğinde ipekböceklerinin dut yapraklarıyla beslenmesini inceleyen Konyaaltı Mustafa Kemal Kids Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin minik öğrencileri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın sürdürdüğü ipek böceği tanıtımı ve yaygınlaştırılması çalışmalarına ilişkin bilgi veren Sapadere İpek Evi Sorumlusu Ayşenur Özdoğan Gülmez, "Sapadere İpek Evi'mizde bahar aylarıyla birlikte oluşum ve gelişim sürecine giren ipek böceklerimizi, Antalya genelinde belirlediğimiz okullara özel kitlerle taşıyarak öğrencilerle buluşturuyoruz. İlk kez ipek böceği ile tanışan çocukların merakları ve heyecanları bizleri son derece mutlu ediyor. İpek böceklerini ve kozaları yakından görerek, dokunarak, detaylı bir şekilde sorular sorarak inceliyorlar. Eğitimlerimize yoğun bir ilgi ve talep var. Eğitim ve beslenme kiti dağıtımlarımız belirli periyotlarla devam edecek" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin ipek böceği programında yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Konyaaltı Mustafa Kemal Kids Kreş ve Gündüz Bakımevi kurucusu Esra Öztürk ise "Büyükşehir Belediyemizin bu güzel projesi ile çocuklarımızı buluşturmaktan son derece memnunuz. Alanya'dan gelerek ipek böceğinin döngüsünü, serüvenini çocuklarımıza ve bizlere canlı bir şekilde gösterdikleri için çok teşekkür ederiz. Harika bir deneyim yaşadık, öğretici bir etkinlik oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Öğrencilere İpek Böceği Eğitimi Veriliyor - Son Dakika

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