Antalya'da Orman Yangınına Müdahele Başladı

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ANTALYA'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde ormana yakın otlukta yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Aksu'nun Yurtpınar Mahallesi'nde ormana yakın otlukta saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Ormana yakın olması ve sıçrama ihtimali bulunması nedeniyle yangına hem karadan hem de havadan hızla müdahale edildi. Yangına ilk etapta 5 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi müdahalede etti. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.