Antalya'da orman yangınında ekipler, 165 arazöz ve 3 uçakla alevlere müdahale ediyor - Son Dakika
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Antalya'da orman yangınında ekipler, 165 arazöz ve 3 uçakla alevlere müdahale ediyor

Antalya\'da orman yangınında ekipler, 165 arazöz ve 3 uçakla alevlere müdahale ediyor
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Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak geniş bir alana yayıldı. Ekipler, 3 uçak, 9 helikopter ve 165 arazöz ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor; yangın nedeniyle 4 mahallede 254 ev tahliye edildi.

Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesindeki alana sıçradı.

Ekipler, Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti.

Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı.

Çalışmalara 3 uçak ve 9 helikopterin yanı sıra 165 arazöz ve 1000'in üzerinde personel katılıyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Antalya'da 7 Eylül akşam saatlerinde başlayan yangın nedeniyle Aksu ve Kepez ilçelerindeki 4 mahallede 254 ev tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da orman yangınında ekipler, 165 arazöz ve 3 uçakla alevlere müdahale ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da orman yangınında ekipler, 165 arazöz ve 3 uçakla alevlere müdahale ediyor - Son Dakika
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