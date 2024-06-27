Antalya'da orman yangınlarına karşı devriye ve faaliyetler sıklaştırıldı - Son Dakika
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Antalya'da orman yangınlarına karşı devriye ve faaliyetler sıklaştırıldı

Antalya'da jandarma ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler, orman yangınlarına karşı devriye ve bilgilendirme faaliyetlerini artırdı. Jandarma ve orman ekipleri, hassas bölgelerde devriye faaliyetleri yaparken, vatandaşlara da ormanlık alanlara giriş, ateş yakma ve kamp yapmanın yasak olduğu konusunda bilgilendirme yapıyor. Antalya il Jandarma Komutanlığı, ormanlık alanlarda devriye ve kontrollerini sürdüreceğini duyurdu.

27.06.2024 20:41
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Antalya'da orman yangınlarına karşı devriye ve faaliyetler sıklaştırıldı

ANTALYA - Antalya'da jandarma ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler, orman yangınlarına karşı hem devriye hem de vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini sıklaştırdı.

Antalya İl Jandarma, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Atlı Jandarma Tim Komutanlığı, komando ve asayiş ekipleri ile Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya İl Şube Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına 1'inci derecede hassas bölgelerde eş zamanlı ve müşterek, yaya ve motorlu devriye faaliyetleri ile vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.

Ekipler, ormanlık alanlara girişlerin, ateş yakmanın ve kamp yapmanın yasaklandığı, bu faaliyetlerde bulunan şahıslarla karşılaşmaları durumunda 112 Acil yardım hattını arayarak bilgi vermelerinin önemli olduğu bilgisini vatandaşlarla paylaştı. Antalya il Jandarma Komutanlığının ormanlık alanlarda devriye ve kontrollerinin aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da orman yangınlarına karşı devriye ve faaliyetler sıklaştırıldı - Son Dakika

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