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Beton mikseri otomobili ezdi, anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beton mikseri otomobili ezdi, anne ve oğlu hayatını kaybetti

Antalya'da otomobil ile beton pompası aracının çarpışması sonucu sürücü ve annesi yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Beton mikseri otomobili ezdi, anne ve oğlu hayatını kaybetti
05.12.2023 - 12:37,  Güncelleme: 14:21
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Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille beton pompası aracının çarpışması sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ VE ANNESİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Özgür Evmez'in (24) kullandığı 07 P 2795 plakalı otomobil, Dirgenler Mahallesi'nde M.S. (24) idaresindeki 07 ZAB 55 plakalı beton pompası olarak kullanılan araca çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile araçtaki annesi Zehra Evmez (56) yaşamını yitirdi. Olay nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Antalya'da otomobil ile beton pompası çarpışması: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beton mikseri otomobili ezdi, anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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