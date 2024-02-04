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Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1'i ağır, 2 yaralı

Antalya\'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1\'i ağır, 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde, Celal T. yönetimindeki motosiklet ile ismi henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Celal T. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Özkan S. yaralandı. Yaralılar, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

04.02.2024 15:57
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Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Celal T'nin (18) kullandığı 07 YBJ 17 plakalı motosiklet, Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 YFN 24 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Celal T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Özkan S. (16) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika
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