 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da kaldırıma çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da kaldırıma çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, kaldırıma çarparak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazada, araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Cenazeler ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya\'da kaldırıma çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
15.01.2024 - 00:21,
Abone Ol

Antalya'nın Kepez ilçesinde, kaldırıma çarparak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Umut A'nın kullandığı 07 VP 595 plakalı otomobil, Varsak bölgesindeki Hamza Taş Caddesi'nde rampadan inerken kaldırıma çarpıp şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki Ali Erdemir ile Fatma Zehra Özdil yaşamını yitirdi, sürücü ile araçtaki 37 haftalık hamile olduğu belirtilen Kezban Nur A, ağır yaralandı.

Araçta sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Antalya, Kepez, Umut, Olaylar, Antalya, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kaldırıma çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika


00:35
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı
00:24
Mücadele nefes kesti! Terim'in Panathinaikos'u liderliği kaptırdı Mücadele nefes kesti! Terim'in Panathinaikos'u liderliği kaptırdı
00:03
Barcelona'ya sahayı dar ettiler! Süper Kupa Real Madrid'in Barcelona'ya sahayı dar ettiler! Süper Kupa Real Madrid'in
22:53
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi
22:25
'Zemin kötü' diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:35
Acılı babadan duygulandıran konuşma: Kandil günü 9 şehitle konuştum Acılı babadan duygulandıran konuşma: Kandil günü 9 şehitle konuştum
21:23
İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler 'Yok artık' diyor İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55
İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

Son Dakika
00:35 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı
00:24 Mücadele nefes kesti! Terim'in Panathinaikos'u liderliği kaptırdı
00:03 Barcelona'ya sahayı dar ettiler! Süper Kupa Real Madrid'in
22:53 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi
22:25 "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:35 Acılı babadan duygulandıran konuşma: Kandil günü 9 şehitle konuştum
21:23 İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55 İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24 İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 01:29:48. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da kaldırıma çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement