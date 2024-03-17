Antalya'da otomobil tarlaya savruldu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da otomobil tarlaya savruldu: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya\'da otomobil tarlaya savruldu: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, kontrolsüz bir kavşakta meydana gelen kazada bir otomobil tarlaya savruldu. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yolcu ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

17.03.2024 19:38
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin tarlaya savrulması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Altınkale Mahallesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi ile Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta, Emrah Y. (34) idaresindeki otomobil tarlaya savruldu.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık görevlileri, araç içinde sıkışan sürücü Emrah Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit ederken, yolcu olarak bulunan ve yaralanan C.Y'yi Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA

Döşemealtı, Antalya, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da otomobil tarlaya savruldu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da otomobil tarlaya savruldu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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