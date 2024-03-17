Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin tarlaya savrulması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Altınkale Mahallesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi ile Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta, Emrah Y. (34) idaresindeki otomobil tarlaya savruldu.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık görevlileri, araç içinde sıkışan sürücü Emrah Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit ederken, yolcu olarak bulunan ve yaralanan C.Y'yi Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da otomobil tarlaya savruldu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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