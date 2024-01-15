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Antalya'da otomobil yangınında 4 kişi son anda kurtuldu - Son Dakika
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Antalya'da otomobil yangınında 4 kişi son anda kurtuldu

Antalya'da seyir halinde motor kısmından alev alan otomobildeki 4 kişi, kendilerini son anda dışarı atarak kurtuldu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Antalya\'da otomobil yangınında 4 kişi son anda kurtuldu
15.01.2024 - 11:38,  Güncelleme: 11:42
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ANTALYA'da seyir halinde motor kısmından alev alan otomobildeki 4 kişi, kendilerini son anda dışarı atarak kurtuldu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Kızılsaray Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan 4 kişilik aile, açık otoparka bıraktıkları 07 BMA 246 plakalı LPG'li otomobillerine binip evlerine gitmek için yola çıktı Yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra otomobil, 60 Sokak'ta motor kısmından alev aldı. Sürücü Ahmet G. (30), aracı durdurdu. Ahmet G. ile annesi Hülya G. (49), babası Mesut G. (62) ve kardeşi Melihşah G. (15), can havliyle kendilerini dışarı attı.

Çevredeki esnafın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Esnaf, itfaiye gelene kadar yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da otomobil yangınında 4 kişi son anda kurtuldu - Son Dakika
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