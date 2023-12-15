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Antalya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçtiği ve başka araçlara da çarptığı belirtildi. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araç sürücüleri ise hafif yaralandı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün daha önceki trafik cezaları olduğu ve motosiklet sürücüsünün ise sürücü belgesinin iptal edildiği halde araç kullandığı ifade edildi.

Antalya\'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
15.12.2023 - 12:01,  Güncelleme: 12:06
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Antalya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda ilerleyen Y.Ş.Y idaresindeki 07 BCV 296 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 GSN 45 plakalı diğer araca sürterek savruldu.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden 07 BCV 296 plakalı otomobilin sürücüsü aynı yönde giden Osman Alp Kavak (19) yönetimindeki 07 MGP 74 plakalı motosiklete de çarptı.

Motosikletle bir süre sürüklenen otomobil, tel çit çekili refüj panelini aşarak karşı şeride geçti.

Bu arada, 07 GSN 45 plakalı araç ise kaldırıma ve 07 CSC 66 plakalı başka bir otomobile de çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Kavak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kavak'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayda hafif yaralanan Y.Ş.Y. ile 07 GSN 45 plakalı aracın sürücüsü de hastaneye kaldırıldı.

"İki otomobil yarışıyordu" iddiası

Kazadan kara almadan kurtulan 07 CSC 66 plakalı otomobildeki yolculardan Zeki Yurt, AA muhabirine, kazaya karışan Y.Ş.Y. ile 07 GSN 45 plakalı aracın sürücüsünün bulvarda yarıştığını iddia ederek, "Motosikleti altına alan otomobil çitleri aşıp karşı şeride geçti. Diğer araçta, yol kenarına ve bizim içinde olduğumuz aracın sol çamurluğuna da çarparak durabildi." diye konuştu.

Öte yandan, 07 BCV 296 plakalı otomobilin sürücüsü Y.Ş.Y'nin saygısızca araç kullanmak, abartı eksoz ve 3 adet hız ihlalinden dolayı toplamda 6 ceza kaydının olduğu, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Kavak'ın da sürücü belgesinin daimi iptal edildiği halde araç kullandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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