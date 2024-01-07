Antalya\'da Özel Halk Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

ANTALYA'da özel halk otobüsü ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sularında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Seyhan Caddesi ile Yeşilırmak Caddesi kesişiminde meydana geldi. Yeşilırmak Caddesi üzerinde seyir halinde olan Abdülkadir Koşu (58) idaresindeki 07 AU 0402 plakalı özel halk otobüsü ile Seyhan Caddesi'nden çıkan İsmail Kondu (39) idaresindeki 06 CLP 049 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yaklaşık 10 metre kadar savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, hafif ticari araç sürücüsü İsmail Kondu'nun sıkıştığını belirledi. Sıkışan hafif ticari araç sürücüsü itfaiye ekibi tarafından çıkartıldıktan sonra sedyeye alındı. Ambulansa taşınan ve ilk müdahalesi yapılan sürücü Kondu, Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüs şoförü Abdülkadir Koşu, "Diğer sürücü Seyhan Caddesi'nden geliyordu. Onu görünce sol şeride doğru otobüsü kırdım ama başarılı olamadım. Otobüste 25-30 kişi vardı ama çok şükür yaralı yok" dedi.

Polis ekipleri yolu kısmen trafiğe kapatırken, kazayla ilgili çalışma başlattı.