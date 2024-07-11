Antalya'da parkta yaşanan olayda 1 kişi öldü, 1 zanlı gözaltına alındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki parkta dün 1 kişinin ölümüne ilişkin 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı'nda üzerinde kan izleri bulunan Zafer Arpaç'ın şüpheli ölümü üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Z.Ö'yü bulunduğu evde yakaladı.
Şüpheli Z.Ö. polis merkezindeki ifadesinde, "Parktaydım, telefonumu çaldığı düşüncesiyle onunla tartıştım. Tartışmamız büyüyerek kavgaya dönüştü ve olaylar yaşandı." dediği öğrenildi.
Polisteki ifadesi tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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