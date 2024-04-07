Antalya\'da Polis Ekipleri Okullarda Bilgilendirme Yaptı

Antalya'da polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla okullarda bilgilendirme yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumun tehlikeden korunması, suç ve suçlu ile daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek ve önleyici tedbirlerin alınmasına toplumu dahil ederek güvenlik bilinci oluşmasını sağlamak amacıyla "Toplum Destekli Polislik Hizmetleri" çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Gülen Şirinler Anaokulu, Gülsüm Ahmet Şimşek Anaokulu, AKD Kids Kreşi, Şehit Ali Yılmaz İlkokulu ve Muratpaşa Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.
Etkinlikte, polis ekiplerince 650 öğrenciye polislik meslek tanıtımı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve genel güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen ikamet yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AA'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Alkayış, AA'nın milli mücadele döneminden bu yana ülkenin sesini tüm dünyaya duyuran bir kuruluş olduğunu belirterek, doğru ve güvenilir haber için gayret gösteren AA çalışanlarına kolaylık ve başarı diledi.
Sinop'un Dikmen ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu. Dikmen İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen mevlit programına ilçe protokolü, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kaş Belediye Başkanlığını kazanan Erol Demirhan, yeni seçilen belediye meclisiyle birlikte ilçeye hizmet etme sözü verdi. Toplantıda yapılan oylamalar sonucunda meclis katipliklerine Hacer Bilgiç ve Recep Sarıca seçildi. Ayrıca, encümen üyeleri ve komisyonlara da isimler belirlendi. Yıllık Faaliyet Raporu reddedilirken, Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalamak için belediye başkanına yetki verildi.
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral ve belediye meclis üyeleriyle istişarede bulunarak başarılar diledi.
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