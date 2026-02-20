Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi'nden Sıcak Yemek İkramı - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi'nden Sıcak Yemek İkramı

20.02.2026 14:43  Güncelleme: 15:56
Antalya Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla geleneksel sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor. Mobil Aşevi, her akşam farklı mahallerde 4 çeşit sıcak yemek ikram edecek.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla geleneksel sıcak yemek ikramını bu yıl da sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi, ramazan ayının ilk gününde Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde vatandaşlara 4 çeşit sıcak yemek ikramında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mobil Aşevi, her akşam farklı bir mahallede vatandaşlarla bir araya gelecek. Ramazan ayı boyunca mahalle mahalle gezerek sıcak yemek ikramında bulunacak aşevi, ilk iftar öncesinde Kepez Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde yer aldı. Muhtarlık yanında bulunan alanda gerçekleştirilen yemek ikramında vatandaşlara çorba, pilav, orman kebabı ve tatlıdan oluşan 4 çeşit yemek ikram edildi. Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nde, hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, önceden belirlenen ve duyurusu yapılan noktalarda dağıtılacak.

Ramazan etkinlikleri Cam Piramit'te

Mobil Aşevi 20 Şubat Cuma günü Güneş Mahallesi pazar yeri, 21 Şubat Cumartesi günü Aydoğmuş Mahallesi muhtarlık önü, 22 Şubat Pazar günü Varsak Menderes Mahallesi muhtarlık evi önünde iftar öncesi yemek ikramı gerçekleştirecek. Her gün saat 18.00 itibarıyla başlayacak dağıtımlarda, günlük 1000 kişilik dört çeşit sıcak yemek ikram edilecek. Büyükşehir Belediyesi, geleneksel ramazan ayı etkinliklerini bu yıl Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Etkinliklerini ilk gününde Hacivat-Karagöz gölge oyunu yer aldı.

