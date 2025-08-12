Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Rus uyruklu kişi evinde ölü bulundu.
Altınkum Mahallesi 427 Sokak'ta yalnız yaşayan Rus uyruklu Oleg Semichev'den (52) haber alamayan eski eşi sabah saatlerinde eve geldi.
Eski eşine ulaşamayan kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, Semichev'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cenaze, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Rus Uyruklu Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?