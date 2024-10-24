Antalya'da Rüşvet Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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Antalya'da Rüşvet Operasyonu: 7 Gözaltı

Antalya\'da Rüşvet Operasyonu: 7 Gözaltı

Balıkçı Barınağı'ndaki rüşvet iddiaları üzerine 7 kişi gözaltına alındı, 40 kişi hakkında işlem başlatıldı.

24.10.2024 15:24
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ANTALYA Balıkçı Barınağı'nda tekne bağlama yeri edinmek isteyen tekne sahiplerinden 'rüşvet' aldıkları iddiasıyla Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı C.T.'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli, 'Barınak' adlı operasyonda, gözaltına alındı. Toplam 40 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Konyaaltı Karakol Komutanlığı tarafından başlatılan projeli dosya kapsamında; Antalya Balıkçı Barınağı'nda teknelerin barınma ihtiyacı ve karaya çekilip indirilmesi işlemleri için yetkili Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi'nin tekne sahiplerinden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından belirlenen fiyat tarifesi dışında usulsüz para aldığı belirlendi. Ayrıca tekne sahiplerinin barınak içinde bağlama yeri edinebilmek için kooperatife resmi karşılığı olmayan ödemeler yapmaya mecbur bırakıldığı, kooperatifin kendi bünyesinde yürütmesi gereken faaliyetleri yerine getirmeyip, tekne sahiplerini işletmeci kooperatifle ilgisi olmayan kişilere yönlendirip haksız kazanç ve menfaat sağlandığı tespit edildi. Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında, aralarında Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı C.T. ve kooperatif üyeleri ile barınak içinde teknelerin karaya alınması ve tekne park yeri temin edip, kendilerine veya başkalarına menfaat sağladığı belirlenen şüpheliler hakkında, 'Rüşvet' suçunu işlediklerine ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 22 Ekim'de Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'nda görevli 2 Sahil Güvenlik botu, 48 personel, 10 araç ve 1 dronla yapılan 'Barınak' adlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerine başvurulan 24 şüpheli ve 9 diğer kişi olmak üzere, toplam 40 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Rüşvet Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika

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