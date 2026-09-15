Antalya'da rüşvet soruşturmasında 2 emniyet müdürü dahil 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da rüşvet soruşturmasında 2 emniyet müdürü dahil 6 zanlı tutuklandı

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 emniyet müdürü dahil 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden biri hakkında dijital materyalde kayıt bulunurken, firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Antalya'da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "bazı kamu görevlilerinin rüşvet aldığı" iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, avukat R.K. ile aynı avukatlık bürosunda çalışan İ.Ü. gözaltına alındı.

İ.Ü'ye ait dijital materyaller üzerinde yapılan ön incelemelerde Narkotik Şube Müdürü olarak görev yapan 3. Sınıf Emniyet Müdürü O.U, Koruma Şube Müdürü olarak görev yapan 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.D.E, O.U. ile irtibatlı S.G. ve firari durumda bulunan M.A.S. hakkında kayıtlar bulunduğu tespit edildi.

Suç unsuru içerebileceği değerlendirilen veriler üzerine O.U, E.D.E, Narkotik Şube Büro Amiri M.A. ve S.G. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Antalya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da rüşvet soruşturmasında 2 emniyet müdürü dahil 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da rüşvet soruşturmasında 2 emniyet müdürü dahil 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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