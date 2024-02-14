Antalya\'daki sel felaketinden acı izler! 1 kişi can vermişti

Sağanak yağışın felakete döndüğü Antalya'da 5 merkez ilçesi olumsuz etkilenirken Kepez'de Halil Yıldız (47) isimli vatandaş, bir alt geçitte otomobilinin içinde ölü bulundu. Olayın yaşandığı alt geçitteki su seviyesinin 2,5 metre yükseldiği görülürken suyun duvarda bıraktığı iz dikkati çekti.
Antalya'da iki gündür etkili olan sağanak ve fırtınada Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı olmak üzere 5 merkez ilçesinde yollar, alt geçitler, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü su baskını nedeniyle hizmet veremedi. Kepez Devlet Hastanesi'nde ise su tahliye sistemlerindeki sorun nedeniyle laboratuvarların bir bölümünde hizmet verilemedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ise ihbar yağdı. 8 saatte 1500 ihbarın geldiği çağrı merkezinde ihbarların yoğunluğunun ev ve iş yeri su baskını olduğu açıklandı.
Sağanak sonrası bazı alt geçitler neredeyse tamamen su doldu. Muratpaşa ilçesiyle Kepez ilçelerini birbirine bağlayan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde yoğun su birikintisinde, 47 yaşındaki Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde cansız bedeni bulundu.
Alt geçitte biriken suyun seviyesinin bir miktar azalmasının ardından geride çöp ve duvardaki izi kaldı. Alt geçidin duvarında 2,5 metre yükseklikte suyun bıraktığı iz, felaketin boyutunu göz önüne serdi. 2 kilometrelik alt geçit, suyun tahliye edilememesi nedeniyle hala ulaşıma kapalı. Son 24 saat içerisinde metrekareye Kepez ilçesinde 304 kilogram, Muratpaşa'da 234 kilogram yağış düştü.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Galatasaray'ı eleyen Kopenhag, Manchester City'ye 3-1 mağlup oldu. Aynı gece oynanan diğer maçta Real Madrid, deplasmanda Leipzıg'i 1-0 yendi.
Brezilya'da kaydedilen bir görüntüde sipariş sırası bekleyen genç kızın, arkasındaki yaşlı adam tarafından taciz edildiği anlar yer alıyor. Video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
Antalya'da yaşanan sağanak yağışlar sonucunda alt geçitler suyla dolarken, Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde ölü bulunduğu alt geçitte su seviyesinin 2,5 metre yükseldiği görüldü.
Daha önce birçok kez yarışmacılarla kavga ettiği için ceza alan Yunus Emre, ada konseyinde Acun Ilıcalı'ya resti çekerek "Benim seviyem bu programa uymuyorsa da hiç problem değil. Yapacak bir şey yok" dedi. Acun Ilıcalı da Yunus Emre'nin yarışmada uzun süre kalamayacağını belirterek "Sana 3 ödül cezası daha veriyoruz, toplamda 6 etti. Seni burada zorla tutmuyoruz" dedi.
Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. En son motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzinde de fiyat değişiyor. Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 79 kuruşluk bir zam bekleniyor.
Eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın Erzincan İliç'teki madenle ilgili önlem alınması ve bölgenin riskli olduğunu söyleyenleri "Bilgi kirliliği ve kara propaganda" ile suçladığı konuşmalar ortaya çıktı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kayması uluslararası kamuoyunun de gündemine oturdu. İngiliz The Guardian gazetesi, okurlarına servis ettiği haberde "Kayıp Türk madenciler siyanürlü heyelan tarafından yutuldu" ifadelerine yer verdi.
Kurucusu olduğu Ahbap derneğiyle yardımlar yapan Haluk Levent, Erzincan İliç'teki faciada bir işçinin göçük altından kendi imkanlarıyla çıktığını ve hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'daki sel felaketinden acı izler! 1 kişi can vermişti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?