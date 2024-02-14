Antalya'daki sel felaketinden acı izler! 1 kişi can vermişti - Son Dakika
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Antalya'daki sel felaketinden acı izler! 1 kişi can vermişti

Antalya'da yaşanan sağanak yağışlar sonucunda alt geçitler suyla dolarken, Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde ölü bulunduğu alt geçitte su seviyesinin 2,5 metre yükseldiği görüldü.

14.02.2024 09:43  Güncelleme: 10:10
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Sağanak yağışın felakete döndüğü Antalya'da 5 merkez ilçesi olumsuz etkilenirken Kepez'de Halil Yıldız (47) isimli vatandaş, bir alt geçitte otomobilinin içinde ölü bulundu. Olayın yaşandığı alt geçitteki su seviyesinin 2,5 metre yükseldiği görülürken suyun duvarda bıraktığı iz dikkati çekti.

ÇAĞRI MERKEZİNE YÜZLERCE İHBAR YAĞDI

Antalya'da iki gündür etkili olan sağanak ve fırtınada Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı olmak üzere 5 merkez ilçesinde yollar, alt geçitler, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü su baskını nedeniyle hizmet veremedi. Kepez Devlet Hastanesi'nde ise su tahliye sistemlerindeki sorun nedeniyle laboratuvarların bir bölümünde hizmet verilemedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ise ihbar yağdı. 8 saatte 1500 ihbarın geldiği çağrı merkezinde ihbarların yoğunluğunun ev ve iş yeri su baskını olduğu açıklandı.

CANSIZ BEDENİN BULUNDUĞU ALT GEÇİDİN SON HALİ

Sağanak sonrası bazı alt geçitler neredeyse tamamen su doldu. Muratpaşa ilçesiyle Kepez ilçelerini birbirine bağlayan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde yoğun su birikintisinde, 47 yaşındaki Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde cansız bedeni bulundu.

Alt geçitte biriken suyun seviyesinin bir miktar azalmasının ardından geride çöp ve duvardaki izi kaldı. Alt geçidin duvarında 2,5 metre yükseklikte suyun bıraktığı iz, felaketin boyutunu göz önüne serdi. 2 kilometrelik alt geçit, suyun tahliye edilememesi nedeniyle hala ulaşıma kapalı. Son 24 saat içerisinde metrekareye Kepez ilçesinde 304 kilogram, Muratpaşa'da 234 kilogram yağış düştü.

Antalya'da 1 kişinin can verdiği alt geçitteki felaketin boyutu ortaya çıktı
Antalya'da 1 kişinin can verdiği alt geçitteki felaketin boyutu ortaya çıktı
Antalya'da 1 kişinin can verdiği alt geçitteki felaketin boyutu ortaya çıktı
Antalya'da 1 kişinin can verdiği alt geçitteki felaketin boyutu ortaya çıktı
Antalya\'daki sel felaketinden acı izler! 1 kişi can vermişti
Kaynak: DHA

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