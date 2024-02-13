Antalya\'da sağanak sonrası evleri su basan vatandaşlar üst katlardaki komşularına sığındı

Evleri su basıp boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşlar, üst katlardaki komşularına sığındı
Caddelerde biriken suların bastığı evlerdeki vatandaşlar o anları anlattı
"Boğulma noktasına gelince üst kattaki komşularımıza çıkmak zorunda kaldık"
"Kendimizi zar zor üst kattaki komşularımızın evine attık. Eğer evden çıkmasak boğulurduk"
"Evimize su girerken yastık, yorganlarla engellemeye çalıştık ama olmadı"
ANTALYA - Antalya'da sağanak sonrası zemin kattaki evleri su basan vatandaşlar, üst kattaki komşularına çıkarak boğulma tehlikesini son anda atlattı. Tüm eşyaları sular içinde kalan vatandaşlardan Ayşe Duduer, "Gece saatlerinden itibaren eve giren suyla uğraşıyoruz. Boğulma noktasına gelince üst kattaki komşularımıza çıkmak zorunda kaldık" dedi.
Turuncu kod ile uyarılan Antalya, akşam saatlerinden itibaren adeta afeti yaşıyor. Kentte gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak hayatı gündüz saatlerinde de felç etti. Antalya Valiliği, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini, motokuryelerin de ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkmamasını duyurmuştu. Şiddetli sağanak nedeniyle kentin farklı noktalarında çok sayıda araç sular altında kalırken, Kepez ilçesinde birçok ev ve siteyi su bastı, yollar göle döndü, bazı yollarda ise derin çatlaklar oluştu.
Saatlerce durmayan sağanak nedeniyle özellikle Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde birçok ev sualtında kaldı. Evlerinden çıkamayan vatandaşlar, üst kattaki komşularına çıkarak boğulma tehlikesini son anda atlattı.
"Daha önce böyle bir yağmur görmedim"
Evi su basan vatandaşlardan Mehmet Emin Orhan, "İşyerinde çalışıyordum. Eşimle çocuğum yatıyordu, onları uyarı amaçlı aradım. Yağmur şiddetini artırınca önce bodrum katı doldu, ardından caddelerin su gideri olmadığı için evlere dolmaya başladı. Yarım metreden fazla evimizin içine su doldu. Çocuklarımın giysileri sular içinde kaldı, eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. Bu yük bizim altından kalkabileceğimiz bir yük değil. Daha önce böyle bir yağmur görmedim" dedi.
"Kendimizi üst kattaki komşularımıza zor attık"
Bir diğer vatandaş Veysi Aslan, "Kendimizi zar zor üst kattaki komşularımızın evine attık. Eğer evden çıkmasak boğulurduk. Komşular yardım etmeseydi şuan hayatta değildik" diye konuştu.
"Yastık ve yorgalarla su girmemesi için uğraştık olmadı"
Su altında arabası kalan oğlunun yardımına giden isim Muzaffer Kalkan, "10 yıldır Antalya'dayım böyle yağmur görmedim. Araçlar, evler sular altında kalmış" ifadelerini kullanırken, su baskına bir anda yakalandıklarını ifade eden Sevil Köker de, "Evimize su girerken yastık, yorganlarla engellemeye çalıştık ama olmadı. Evimiz perişan durumda. Ben ve karşı komşum üst kattaki komşulara sığındık. Evimizi bırakmak istemedik ama dizlerimizin üstündeydi su. Dışarı çıkma şansımız yoktu. Çok zararımız var" diye konuştu.
"Gece 1'den bu yana su ile uğraşıyoruz"
Ayşe Duduer, "Çocuklarımızla birlikte perişan haldeyiz. Gidecek yerimiz de yok. Gece 1'den bu saate kadar su ile uğraşıyoruz. Artık boğulma noktasına gelince üst kattaki komşularımıza çıkmak zorunda kaldık. Evimin çoğu eşyası çöpe gidecek.
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