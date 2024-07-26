Antalya'da sağanak ve fırtına yolları göle çevirdi - Son Dakika
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Antalya'da sağanak ve fırtına yolları göle çevirdi

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Meteorolojinin uyarısının ardından Antalya'da kısa süreli yağmur geçişleri yaşandı. Yağmur bazı yolları göle çevirirken, fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Bir otelin bahçesine ve bir evin yanına düşen yıldırım ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

26.07.2024 00:46
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Antalya'da kısa süreli sağanak ve fırtına yolları göle çevirdi

Bazı ağaçlar devrildi, düşen yıldırım yangına sebep oldu

ANTALYA - Meteorolojinin sarı kodla yaptığı uyarının ardından Antalya şehir merkezinde kısa süreli yağmur geçişleri oldu. Akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur bazı yolları göle çevirdi, trafikte araçlar giderken zorlandı. Antalya'nın iç kesimlerinde bazı bölgelerinde ise etkili fırtına sebebiyle bazı ağaçlar devrildi. Bir otelin bahçesine ve bir evin yanına yıldırım düştüğü anların görüntüsü cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da sağanak ve fırtına yolları göle çevirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da sağanak ve fırtına yolları göle çevirdi - Son Dakika
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