Antalya'da sağanak ve fırtına yolları göle çevirdi

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Antalya'da kısa süreli sağanak ve fırtına yolları göle çevirdi

Bazı ağaçlar devrildi, düşen yıldırım yangına sebep oldu

ANTALYA - Meteorolojinin sarı kodla yaptığı uyarının ardından Antalya şehir merkezinde kısa süreli yağmur geçişleri oldu. Akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur bazı yolları göle çevirdi, trafikte araçlar giderken zorlandı. Antalya'nın iç kesimlerinde bazı bölgelerinde ise etkili fırtına sebebiyle bazı ağaçlar devrildi. Bir otelin bahçesine ve bir evin yanına yıldırım düştüğü anların görüntüsü cep telefonu kameralarına yansıdı.