Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuğun annesi acısını mezarı başında hafifletiyor - Son Dakika
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Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuğun annesi acısını mezarı başında hafifletiyor

Antalya\'da sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuğun annesi acısını mezarı başında hafifletiyor

Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, her gün kızının mezarını ziyaret ederek acısını hafifletmeye çalışıyor. Anne Pınar, kızının mezarına dua ediyor, çiçeklerle ilgileniyor ve mezarı temizliyor. Ayrıca, Mahra'yı kaybettikten sonra Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'ni kurarak sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler için mücadele ediyor.

26.07.2024 11:27
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Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalması sonucu 10 yaşında hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, her gün ziyaret ettiği kızının mezarı başında acısını hafifletmeye çalışıyor.

Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, kızının kabrini düzenli olarak ziyaret ediyor.

Derya Pınar, üzerinde kızının fotoğrafının bulunduğu, ortası kalp şeklinde yapılan, üzerinde "Kalbimizdesin" yazılan mezarı başında dua ediyor. Anne Pınar, Mahra'nın arkadaşları tarafından ekilen çiçeklere su döküyor, mezarı temizliyor.

Anne Pınar, AA muhabirine, kızını kaybedeli 29 ay olduğunu, neredeyse bir gün bile aksatmadan mezarlığa gelerek mezar taşına sarıldığını belirtti.

Geçmesi imkansız bir acı yaşadığını dile getiren Pınar, "Özellikle insanların az olduğu zaman dilimlerinde gelerek mezar başında uzun uzun konuşuyorum. Onu ne kadar çok özlediğimi anlatıyorum. Yaşadıklarımızı anlatıyorum. Köpekler yüzünden ölen çocukları, yaralanan Tunahan'ı anlatıyorum. Bize yapılan hakaretleri, saldırılardan bahsediyorum. 'Onlar senin ne kadar kıymetli olduğun anlamıyorlar. Çok kötü insanlar var.' diyorum." ifadelerini kullandı.

"Köpekleri de sokaklardan kurtaracağız"

Mahra'yı kaybettikten sonra Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği kurduklarını aktaran Pınar, başka Mahralar olmasın diye çaba gösterdiğini anlattı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme görüşmelerine de bu nedenle katıldığını ifade eden Pınar, "Bu düzenleme geçerse çocukların, yaşlıların, kadınların büyük bir tehlikeden uzak kaldığını bileceğiz. İnsanların işe giderken, işten gelirken parçalanma korkusu yaşamadıklarını bileceğiz. Köpekleri de sokaklardan kurtaracağız. Bir yandan aslında hayvan aktivistliği yapıyoruz. Onlar da sokaktan kurtulup refah içinde yaşasınlar istiyoruz. Hem köpekler hem de insanlar için büyük bir eşikten geçmiş olunacak."

Düzenlemeye yönelik bazı milletvekillerinin, gazetecilerin açıklamalarını şaşkınlıkla takip ettiklerini anlatan Pınar, "Akılla, vicdanla hareket etmeyen belki de arka planda başka bir şeyin niyetini taşıdıklarını hissediyorum. 'Köpek saldırısına uğrarsanız ihbar etmeyin.' diyorlar. Ben ihbar etmezsem başkası da saldırıya uğrayacak. Belki bir çocuğa saldıracak, Mahra gibi, Tunahan gibi olacak. Bu açıklamanın iyi niyetle olabileceğini düşünmek mümkün değil. 'Çocuklarınıza sordunuz mu?' diyen de vardı. Utanç verici bir durum. Yaralı kurtulan Tunahan yaşıyor, babası sorabildi ama ben ne yapayım. Mezardaki kızıma nasıl sorayım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuğun annesi acısını mezarı başında hafifletiyor - Son Dakika

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