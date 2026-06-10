Antalya'da Sahte Altın Satan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da Sahte Altın Satan Şüpheli Tutuklandı

Antalya\'da Sahte Altın Satan Şüpheli Tutuklandı
10.06.2026 20:19
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Kuyumculara sahte altın satan A.C.İ. tutuklandı. Güvenlik kameraları kaydetti.

Antalya'da kuyumculara sahte altın satan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren kuyumculara sahte altın satılarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ilçelerden Muratpaşa'daki 2 kuyumcu ile Finike'deki 1 kuyumcuya da sahte altın sattığını tespit ettiği şüpheli A.C.İ'nin üzerinde yaptığı aramada, 3 altın görünümlü zincir ele geçirdi.

Operasyon kapsamında A.C.İ gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının sahte altın satma anı ise iş yerindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Sahte Altın Satan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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