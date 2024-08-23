Antalya'da saldırgan köpek sahiplenildi ve tekrar sokağa bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da saldırgan köpek sahiplenildi ve tekrar sokağa bırakıldı

Antalya\'da saldırgan köpek sahiplenildi ve tekrar sokağa bırakıldı

Antalya'da saldırgan olduğu için vatandaşlarca yapılan şikayet üzerine belediye ekiplerince hayvan barınağına götürülen sahipsiz köpeğin, bir vatandaş tarafından sahiplenilerek yeniden sokağa bırakıldığı iddia edildi. Site sakinleri, köpeğin tekrar barınağa alınmasını talep ediyor.

23.08.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da saldırgan olduğu için vatandaşlarca yapılan şikayet üzerine belediye ekiplerince hayvan barınağına götürülen sahipsiz köpeğin, bir vatandaş tarafından sahiplenilerek yeniden sokağa bırakıldığı ileri sürüldü.

İddiaya göre, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde 60 dairelik bir sitenin önünde bulunan sahipsiz köpeklerinden birinin saldırganlaşması üzerine vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihbarın yapıldığı sitenin çevresinde çalışma yaptı. Belediye ekiplerince saldırgan olduğu tespit edilen bir köpek diğer köpeklerin arasından alınarak hayvan barınağına götürüldü.

Bir süre sonra hayvan barınağına giden site sakinlerinden Ö.Y, saldırgan olduğu ileri sürülen köpeği sahiplenerek barınaktan çıkardı. Köpeği tekrar alındığı noktaya bırakan Ö.Y'ye tepki gösteren site sakinleri, evlerinin önünde sürekli korku yaşadıklarını belirterek tekrar belediyeye başvurdu.

Site sakinleri, saldırgan köpeğin yeniden barınağa alınmasını talep ediyor.

"İki yıl boyunca yapılan şikayetlerin üzerine götürülmüştü"

Site sakinlerinden Özcan Özdoğan, gazetecilere, saldırgan köpeğin barınağa götürülmesi için 2 yıl boyunca belediyeye şikayette bulunduklarını söyledi.

Belediye ekiplerinin önceki gün köpeği barınağa götürdüğünü ifade eden Özdoğan, "Bir site sakini köpeği barınaktan sahiplenerek yeniden sokağa saldı." dedi.

Çoluk çocuk korku yaşadıklarını aktaran Özdoğan, "Köpek, sürekli burada yatıp kalkıyor. Tasması yok, gelene gidene saldırıyor. Kesin birisini ısıracak. Alıp evinde beslemesi gerekir. Burada birkaç tane daha köpek var. Biz sadece birinden şikayetçiyiz. İnşaat işçilerine de saldırıyor. Karakola da şikayette bulunduk." ifadelerini kullandı.

"Köpek eşimi ısırdı"

Sait Duran Özdemir ise köpeğin eşini ısırdığını belirterek, "Köpeğin bir an önce alınması gerekir. Hayvanları çok seviyoruz. Sahiplenildiyse bir yere bağlansın. Sadece bir köpekten şikayetçiyiz. Bugün önce eşime saldırdı, sonra bana da saldırdı. Kendimi arabaya zor attım." diye konuştu.

Kaynak: AA

antalya, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da saldırgan köpek sahiplenildi ve tekrar sokağa bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:42:46. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da saldırgan köpek sahiplenildi ve tekrar sokağa bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement