Antalya\'da Seçmenler Köpekleriyle Oy Kullandı

Antalya'da bazı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köpekleriyle oy kullandı.
Kent merkezi ve ilçelerinde kurulan 6 bin 40 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor. Bazı seçmenler arkadaşlarıyla, aile üyeleriyle okula gelirken bazıları da evcil hayvanlarıyla sandığı gitti.
Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Serhan Tüzer, Konyaaltı Caddesi'ndeki Barbaros Ortaokulu'na "Çaki" isimli köpeğiyle geldi. 1028 No'lu sandıkta oyunu kullanan Tüzer, AA muhabirine, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ettiğini söyledi.
Köpeğini evde bırakmak istemediğini anlatan Tüzer, "Oyumuzu kullandık. Çaki'yi çok seviyorum, ayrılmak istemedim. İlk kez oy kullanmaya geldi. Güzel bir anı." dedi.
Aynı okuldaki 1033 No'lu sandıkta oyunu köpeği "Papi" ile kullanan Emine Okan da evcil hayvanıyla oyunu kullananlar arasında yerini aldı.
Okan, vatandaşlık vazifesini yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirterek, "Papi evimizin neşesi. Dört yıldır bizimle. Memleketimiz, devletimiz için hayırlısı neyse o olsun." diye konuştu.
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Erzurum ve Iğdır'da evde bakım hastaları, yaşlı ve engelli vatandaşlar, belediye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla oy kullandı. Erzurum'da evde bakım hastaları, yaşlı ve engelliler oy kullanmak için evlerinden alınarak okullara götürüldü. Horasan ilçesinde 84 yaşındaki şeker hastası Sıdıka Bayçöl, ambulansla oy kullanacağı okula götürüldü. Iğdır'da ise evde bakım hastaları ve yaşlılar, belediye ve sağlık ekipleri tarafından okullarda oy kullandı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda oy kullandı. Vali Aslan, seçimlerin ülke ve ilimize hayırlı olmasını diledi.
Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Eşi Emine Vergili ile Şirinevler İlkokulu'na gelen Vergili, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi. Oyunu '1211' numaralı sandıkta kullanan Vergili, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir binanın çatı katında çıkan yangın, çevredekilerin yardım çağrısı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Bu illerin dışındaki illerde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Toplamda 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimlerde, 34 siyasi partinin adayı yarıştı. Seçim sonuçlarıyla ilgili haber ve tahminler saat 18.00'e kadar yapılamayacak.
Düzce'de hava sıcaklıklarının 30 dereceyi görmesiyle birlikte oyunu kullananlar Akçakoca'da sahillere akın etti. Türkiye sandık başına giderken, Düzce'de sandıklarda oyunu kullanan vatandaşlar sıcak hava ile birlikte Akçakoca'da sahillere akın etti. Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı olan Akçakoca'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, serinlemek için sahil kenarını tercih etti.
Elazığ'da hasta olan yaşlı adamın oy kullanması için devlet ekipleri gönderilirken, eşi tarafından yapılan esprili bir şekilde söylenen sözler gülüşmelere sebep oldu.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde hayvansever Ferhan Çolakoğlu tarafından bitkin halde bulunan genç tilki, Kazdağları Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede tilkinin baygın ve şokta olduğu belirlendi. Herhangi bir kırığı olmayan tilki, tedavi edildikten sonra koruma altına alındı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, oyunu ailesi ile Yenişehir İlçesi'ndeki Şehit Cennet Yiğit Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı. Seçer, vatandaşların memnuniyetini önemseyerek istikrar ve devamlılığı vurguladı. Meral Seçer ise seçimin demokrasiye kazanç getirmesini diledi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde seçim merkezinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, eşi Esra Şahin, küçük oğlu Oğuzhan ve kayınvalidesi Türkan Denli ile birlikte Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giderek oyunu kullandı. Şahin, seçimlerin Karabük'e hayırlı olmasını diledi.
32 ilde oy verme işlemi sona erdi.
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