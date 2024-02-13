Antalya'da Sel Felaketi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Sel Felaketi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Sel Felaketi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da gece yarısı başlayan sağanak yağmur, sel felaketine dönüştü ve bir kişinin ölümüne yol açtı. Kepez ilçesinde bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde bir otomobilde cansız bir beden bulundu. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, sel bölgesindeki çalışmaları yönetmek üzere Antalya'ya geldi.

13.02.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SELDE 1 KİŞİ ÖLDÜ

Antalya'da gece yarısı başlayıp, sel dönüşen sağanak ölüme yol açtı. Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

BAKAN YARDIMCISI BÖLGEDE

Diğer yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, sel bölgesindeki çalışmaları yönetmek üzere Antalya'ya geldi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Münir Karaloğlu, Antalya, Kepez, Hava Durumu, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Sel Felaketi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:13:44. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Sel Felaketi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement