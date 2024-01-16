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Antalya'da Semt Polikliniğinde Görevli Personeller Hasta Yakınları Tarafından Darbedildi - Son Dakika
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Antalya'da Semt Polikliniğinde Görevli Personeller Hasta Yakınları Tarafından Darbedildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir semt polikliniğinde görevli sağlık çalışanı ve güvenlik görevlisi, hasta yakınları tarafından darbedildiklerini iddia ederek polise başvurdu. Olayda polikliniğin camı da kırıldı. Şüpheliler hakkında kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

Antalya\'da Semt Polikliniğinde Görevli Personeller Hasta Yakınları Tarafından Darbedildi
16.01.2024 - 07:21,  Güncelleme: 07:21
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Antalya'nın Kepez ilçesindeki semt polikliniğinde görevli iki personel, hasta yakınları tarafından darbedildikleri iddiasıyla polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sema Yazar Semt Polikliniğinde görevli sağlık çalışanı Serkan M. ile güvenlik görevlisi İsmail Ş, 3 hasta yakını ile aralarında çıkan tartışmada darbedildiklerini, hakarete ve tehdide maruz kaldıkları, polikliniğin camının da bu kişilerce kırıldığını öne sürdü.

Poliklinik doktorunun, sağlık çalışanının şiddet görmesi nedeniyle "beyaz kod" verdiği olayla ilgili Serkan M. ile İsmail Ş. darp raporu alıp, hasta yakınlarından şikayetçi oldu.

Polise, tartışmada üzerlerine çakmak ve araç anahtarı da atıldığını iddia eden Serkan M. ayrıca yaşanan arbedede gözlüğünün kırıldığını, mesai arkadaşı İsmail Ş. ile giysilerinin yırtıldığını beyan etti.

Olaya karışan şüpheliler hakkında "kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret" suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da Semt Polikliniğinde Görevli Personeller Hasta Yakınları Tarafından Darbedildi - Son Dakika
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