Antalya\'da Servisçiler Konvoyu

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Antalya'da UKOME toplantısında alınan karar ile C Plakası olmayanların taşımacılık yapamayacağına dair kararın ardından servisçiler kent merkezinde konvoy yaptı. Konvoy nedeniyle kent merkezinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

UKOME'nin aldığı C plakası olmayanların taşımacılık yapamayacağı kararı üzerine Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, 25 yıllık sorunun çözülmesi nedeniyle Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlara teşekkür etmek için konvoy düzenleyeceklerini açıkladı.

Konvoy kararının ardından bugün öğlen saatlerinde Batı Çevre Yolu üzerinde buluşan yüzlerce servis aracı, konvoy yaparak şehir merkezine girdi. Şehrin ana arterlerinde korna çalarak seyreden servisçiler zaman zaman trafiği yavaşlattı. Yavaşlayan trafik nedeniyle 100. Yıl Bulvarı'nda trafik durma noktasına geldi. Konvoy ise Büyükşehir Belediyesi önünde durup davul, zurna çalarak kutlama yaptı.

Haber Semih ERSÖZLER- Kamera Mehmet KILIÇASLANANTALYA,