Antalya\'da Sıcak Hava Dalgası Etkili

ANTALYA'da etkisini artıran sıcak hava dalgasıyla hava sıcaklığı 38 dereceye yükselirken, sahiller yerli ve yabancı tatilcilerle doldu, serinlemek isteyenler kendini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı.

Meteorolojinin saatlik verilerine göre kentte hava sıcaklığı 38 derece ölçülürken, öğleden sonra yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın 44 dereceye kadar çıkması, nem oranının düşmesi bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyretmesi nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı. Konyaaltı Sahili'nde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik gözlendi. Yakıcı güneşten korunmak isteyen vatandaşlar ve turistler, şemsiye ve şapkalarla gölge alanları tercih etti. Çok sayıda kişi serinlemek için Akdeniz'in sularına girerken, bazı tatilciler ise şemsiyelerin altında dinlenmeyi tercih etti.

Kent merkezinde ise sıcak hava nedeniyle yerli ve yabancı tatilciler şapka, el vantilatörü ve şemsiyelerle güneş ışınlarından korunmaya çalıştı. Çocuklar ise fıskiyeler altında serinlemeye çalıştı.