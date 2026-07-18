Antalya'da Sıcak Hava Plajları Doldurdu - Son Dakika
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Antalya'da Sıcak Hava Plajları Doldurdu

Antalya\'da Sıcak Hava Plajları Doldurdu
18.07.2026 12:33
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38 dereceyi bulan sıcak havada Antalyalılar ve turistler sahillerde deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Antalya'da etkili olan sıcak havadan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 38, deniz suyu sıcaklığı 30 derece, nem oranı ise yüzde 27 olarak ölçüldü.

Sıcak hava ve yüksek sıcaklık değerleri nedeniyle bunalanlar, Konyaaltı ile Lara sahillerinde denize girerek serinlemeyi tercih etti.

Tatilcilerden bazıları şezlonglarda ve kumsalda güneşlenirken, Varyant bölgesindeki kayalıklardan denize atlayan gençler dikkati çekti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde vakit geçirenlerin yanı sıra çok sayıda kişi de sahil şeridindeki parklarda, palmiye ağaçlarının altında sıcaktan korunmaya çalıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Sıcak Hava Plajları Doldurdu - Son Dakika

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