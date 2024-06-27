Antalya'da Sıcak Hava ve Nem Sahilleri Doldurdu - Son Dakika
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Antalya'da Sıcak Hava ve Nem Sahilleri Doldurdu

Antalya'da hava sıcaklığının 31 derece, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü ve nem oranının yüzde 82 olduğu bir gün yaşandı. Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde denize girerek serinlemeye çalıştı. Tatilciler ise dalış, kürek sörfü yapma veya güneşlenme gibi aktivitelerle vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar ise palmiye ağaçları altındaki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı. Nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görünürlüğünü azalttı.

27.06.2024 15:43
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Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillerde zaman geçirdi.

Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 82 olarak kaydedildi.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Vatandaşlardan bazıları ise palmiye ağaçları altındaki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.

Kaynak: AA

Konyaaltı, Antalya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Sıcak Hava ve Nem Sahilleri Doldurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Sıcak Hava ve Nem Sahilleri Doldurdu - Son Dakika
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