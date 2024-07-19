Antalya'da Sıcak Havadan Bunalanlar Sahillerde Serinlemeye Çalıştı - Son Dakika
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Antalya'da Sıcak Havadan Bunalanlar Sahillerde Serinlemeye Çalıştı

Antalya'da hava sıcaklığının 42 dereceye ulaştığı ve deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü bir günde, insanlar Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde denize girerek serinlemeye çalıştı. Tatilciler güneşlenmek veya gölgelik alanlarda sıcaktan korunmak için farklı yöntemler denedi. Sıcak hava, hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

19.07.2024 15:09
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Antalya'da 40 dereceyi aşan sıcak havadan bunalanlar sahillerde zaman geçirdi.

Hava sıcaklığının 42, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 33 olarak kaydedildi.

Sıcaktan bunalanlar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise palmiye ağaçları altındaki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Bazı gençler de kayalıklardan denize atladı.

Mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyreden sıcak havanın, hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Sıcak Havadan Bunalanlar Sahillerde Serinlemeye Çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Sıcak Havadan Bunalanlar Sahillerde Serinlemeye Çalıştı - Son Dakika
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