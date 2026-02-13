Antalya'da Şiddetli Sağanak: 7 İlçede Okullar Tatil - Son Dakika
Antalya'da Şiddetli Sağanak: 7 İlçede Okullar Tatil

13.02.2026 16:30
Manavgat'ta sağanak sonrası taşkın riski yaşanıyor, şelale çevresi ve turistik tesisler su altında.

Antalya'da dün geceden beri etkili olan şiddetli sağanak, Manavgat'ta hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası Manavgat Irmağı'nın debisi hızla yükseldi. Taşan sular, Manavgat Şelalesi'ni tamamen görünmez hale getirdi. Irmağın taşması nedeniyle şelale çevresinde bulunan turistik tesisler su altında kaldı. Şelaleye girişler güvenlik gerekçesiyle geçici olarak yasaklandı. Bölgedeki derelerde de su seviyesinin yükselmesiyle taşkın riski devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, ekipler bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Kaynak: DHA

