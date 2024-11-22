Antalya'da Şiddetli Yağış; Okulun Duvarı Yıkıldı, Villaları Su Bastı - Son Dakika
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Antalya'da Şiddetli Yağış; Okulun Duvarı Yıkıldı, Villaları Su Bastı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen sağanak yağış nedeniyle Dolbazlar İlköğretim Okulu'nun bahçe duvarı yıkıldı, park halindeki araçlar zarar gördü. Serik'te ise 25 villanın bulunduğu sitede su baskınları yaşandı.

22.11.2024 19:08
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1) ANTALYA'DA SAĞANAK; OKULUN BAHÇE DUVARI YIKILDI, VİLLALARI SU BASTI

Manavgat'ta Dolbazlar Mahallesi'nde sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve tarım alanlarını su bastı. Dolbazlar İlköğretim Okulu'nu çevreleyen bahçe duvarının bir bölümü yıkıldı. Bahçede biriken sudan park halindeki araçlar zarar gördü. Yağmur suyu nedeniyle su basan okul ve çevresi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Okula gelen 2 öğrencinin yağmur şiddetini artırmadan evlerine gönderildiği öğrenildi.

VİLLALARI SU BASTI

Serik'te yağışın etkisiyle villaların bulunduğu bölgede su baskınları yaşandı. 25 villanın bulunduğu bir sitedeki evlerin tamamını su basarken, sitenin boş durumdaki 1,5 metre derinliğindeki havuzu da sel sularıyla doldu. Site yaşayanları kendi imkanlarıyla sel sularını tahliye etmeye çalıştı. Aynı bölgede çok sayıda ev ve villanın benzer şekilde su baskınları yaşandığı, yolların ise su birikintileriyle dolduğu görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Şiddetli Yağış; Okulun Duvarı Yıkıldı, Villaları Su Bastı - Son Dakika

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