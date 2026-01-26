Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Şiddetli Yağış Nedeniyle Yaşanan Olumsuzluklara Anında Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Şiddetli Yağış Nedeniyle Yaşanan Olumsuzluklara Anında Müdahale

26.01.2026 12:32  Güncelleme: 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Ocak'ta meydana gelen şiddetli yağışlar sonrası su baskınları ve heyelanlara karşı yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler, özellikle Güzeloba Mahallesi ve Alanya'da yaşanan olumsuzlukları gidermek için sahada aktif olarak görev alıyor.

(ANTALYA) - Kent genelinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle oluşan olumsuzluklara anında müdahale eden Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenliği ve yaşamın normal seyrine dönmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından 23 Ocak'ta verilen "sarı" kodlu uyarının ardından sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Su baskınlarına karşı başta ASAT ekipleri olmak üzere belediyenin ilgili tüm birimleri sahada yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Metrekareye 200 mm yağışın düştüğü Antalya'da aşırı yağışlar nedeniyle şehir genelinde boşalan tüm dolgu alanları dolduruldu. Özellikle Güzeloba Mahallesi Kültür Kent Sitesi bölgesinde yaşanan su baskınlarının ardından su tahliye çalışması başlatan ASAT Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Bakım Onarım ve İşletme Şube Müdürlüğü personeli, yaklaşık 40 saat süren çalışmanın ardından bölgede normalleşme sağlandı.

Ekipler, Alanya Dimalacami Mahallesi'nde heyelan nedeniyle çökme yaşanan yolda da çalışma yaptı. Dolgu çalışması yapılan yol yeniden güvenli hale getirildi.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güzeloba Mahallesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Şiddetli Yağış Nedeniyle Yaşanan Olumsuzluklara Anında Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:29:09. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Şiddetli Yağış Nedeniyle Yaşanan Olumsuzluklara Anında Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.