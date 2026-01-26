Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Şiddetli Yağış Nedeniyle Yaşanan Olumsuzluklara Anında Müdahale

(ANTALYA) - Kent genelinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle oluşan olumsuzluklara anında müdahale eden Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenliği ve yaşamın normal seyrine dönmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından 23 Ocak'ta verilen "sarı" kodlu uyarının ardından sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Su baskınlarına karşı başta ASAT ekipleri olmak üzere belediyenin ilgili tüm birimleri sahada yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Metrekareye 200 mm yağışın düştüğü Antalya'da aşırı yağışlar nedeniyle şehir genelinde boşalan tüm dolgu alanları dolduruldu. Özellikle Güzeloba Mahallesi Kültür Kent Sitesi bölgesinde yaşanan su baskınlarının ardından su tahliye çalışması başlatan ASAT Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Bakım Onarım ve İşletme Şube Müdürlüğü personeli, yaklaşık 40 saat süren çalışmanın ardından bölgede normalleşme sağlandı.

Ekipler, Alanya Dimalacami Mahallesi'nde heyelan nedeniyle çökme yaşanan yolda da çalışma yaptı. Dolgu çalışması yapılan yol yeniden güvenli hale getirildi.