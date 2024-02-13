Antalya'da şiddetli yağışta 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da şiddetli yağışta 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya\'da şiddetli yağışta 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış sonucunda yollarda ve altgeçitlerde su birikintileri oluştu. Kepez ilçesinde bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde yapılan su ve çamur tahliye çalışmaları sırasında 07 BBU 98 plakalı otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İnceleme sonucunda hayatını kaybeden kişinin Halil Yıldız (47) olduğu belirlendi. Yıldız'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

13.02.2024 14:35  Güncelleme: 14:41
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Antalya'da etkili olan şiddetli yağışta 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kentte etkili olan yağış nedeniyle yollarda ve altgeçitlerde su birikintileri oluştu.

Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde itfaiye ekiplerinin su ve çamur tahliye çalışmaları sırasında 07 BBU 98 plakalı otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Halil Yıldız (47) olduğu belirlendi. Yıldız'ın cenazesi araçtan çıkarıldıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bölgede çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

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