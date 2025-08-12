Antalya'da Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 9 Gözaltı

ANTALYA'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma sonrası gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Olay, pazar günü saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1492 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Burak Bektaş ve 5 arkadaşı, Alihan A. ve 3 arkadaşıyla parkta buluştu. İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce silahlı çatışma çıktı. Tabanca seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, başından ve ayağından yaralanan Burak Bektaş ile sol bacağından vurulan Alihan A.'yı hastaneye götürdü.

3 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Alihan A.'nın arkadaşı Samet C.'nin tabancasından çıktığı belirlenen mermiyle başından yaralanan Burak Bektaş, hastanede hayatını kaybetti. Alihan A. ise müdahalesinin ardından taburcu edilerek ekiplere teslim edildi. Ekiplerin olay yerinde ve çevresinde yaptığı çalışmada, 3 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

8 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Muratpaşa Suç Araştırma ekipleri; Burak Bektaş'ın M.Ö. (34), Ş.Ö. (24), F.Ö. (27), C.G. (25) ve B.S. (25), Alihan A.'nın ise Samet C. (24), E.E.K. (20) ve B.K. (20) ile parka geldiğini belirledi. Ekiplerin çalışması sonrası 8 şüpheli de gözaltına aldı. Samet C. emniyet müdürlüğündeki ifadesinde; kavga esnasında iki el ateş ettiğini, mermilerin kime isabet ettiğini bilmediğini, kimseyi öldürmek kastıyla ateş etmediğini söyledi. Gözaltındaki 9 şüpheliden 8'i, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde önce sağlık kontrolüne götürüldü. Şüphelilerden Alihan A.'nın ayağının alçıda olduğu görüldü. 8 şüpheli, kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,