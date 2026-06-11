Antalya'da Silahlı Saldırı: 2 Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da Silahlı Saldırı: 2 Tutuklandı

Antalya\'da Silahlı Saldırı: 2 Tutuklandı
11.06.2026 17:21
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Antalya'da otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıda 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ANTALYA'da bir otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i hakkında ev hapsi kararı verildi.

Olay, 7 Haziran'da saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi'nde meydana geldi. Şapkalı ve yüzü kapalı kişi, üst geçidin altından oto galeriye ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah seslerini duyan çalışanlar dışarı çıktı. Kurşunlar binaya isabet ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alınırken; olay yerinde 3 mermi çekirdeği bulundu.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Oto galeriye silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin kaçış anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 3 kişiden U.C.Y. ve M.P. tutuklandı, Y.E.A. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Olaylar, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Silahlı Saldırı: 2 Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bala Başak Hazarbey Bala Başak Hazarbey:
    güvenlik kamerasında görüntü varsa işin sonucu belli diye düşünüyorum zaten tutuklandılar da dediğine göre 0 0 Yanıtla
  • Ferhan Rashidov Ferhan Rashidov:
    13 şüpheli gözaltına alınmış ama sadece 2 si tutuklanmış demek ki diğerleri hiçbir ilgisi yok galiba polis işini düzgün yapmış diyebilirim yine de bu tür olaylar devam ettiği sürece sorun kalıyor 0 0 Yanıtla
  • Can Özlük Can Özlük:
    allah korusun böyle şeylerden ya bu ne biçim olay serik caddesinde mi çok kötü haber mutlaka bu insanlar bulunup cezalandırılmalı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Antalya'da Silahlı Saldırı: 2 Tutuklandı - Son Dakika
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