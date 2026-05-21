Antalya\'da Şüpheli Ölüm: Mangaldan Zehirlenme İhtimali

ANTALYA'da 2 gündür havalimanındaki işine gitmeyen Semih Abbak (36), evinde ölü bulundu. Abbak'ın cansız bedeninin bulunduğu odada, mangal kömürü yakıldığı kaydedildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 485 Sokak'ta 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede meydana geldi. 2 gündür Semih Abbak'tan haber alamayan iş arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede eve ulaşan ekipler, kapıyı açıp içeri girdiklerinde Semih Abbak'ı odada hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Abbak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından Abbak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Havalimanında çalıştığı öğrenilen Abbak'ın cansız bedeninin bulunduğu odada, mangal kömürü yakıldığı belirlendi.

Olay ile ilgili inceleme sürüyor.