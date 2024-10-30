Antalya\'da Takla Atan Araç Elektrik Direğine Çarptı

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ANTALYA'da Doğukan D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarparak takla attı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen otomobil yol üzerinden çekildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 34 EHA 838 plakalı otomobiyle havaalanı istikametine seyir halinde olan sürücü Doğukan D., otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aydınlatma direğine çarpınca lastiği fırlayan otomobil, takla attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralı sürücü Doğukan D., sağlık ekibi tarafından bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil çekilerek yol trafiğe açıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,